За добу на Київщині виявили 20 тіл убитих росіянами мирних мешканців
На Київщині поліція знайшла 1235 тіл мирних мешканців, із них 20 загиблих виявили 3 травня
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, станом на 4 травня правоохронці знайшли й оглянули 1235 тіл мирних жителів, особи 282 загиблих не встановлено. За добу 3 квітня виявили 20 тіл убитих окупантами людей.
Андрій Нєбитов зауважив, що з багатьма цивільними немає зв'язку, адже росіяни депортували їх із України. Він закликав одразу повідомляди до поліції про зниклих безвісти рідних і знайомих.
- Станом на 2 травня в Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.
- Станом на 3 травня в Ірпені знайшли тіла 290 цивільних мешканців, опізнано лише 185 людей.
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