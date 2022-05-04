За добу на Київщині виявили 20 тіл убитих росіянами мирних мешканців

Про це повідомило МВС України в телеграмі.



За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, станом на 4 травня правоохронці знайшли й оглянули 1235 тіл мирних жителів, особи 282 загиблих не встановлено. За добу 3 квітня виявили 20 тіл убитих окупантами людей.



Андрій Нєбитов зауважив, що з багатьма цивільними немає зв'язку, адже росіяни депортували їх із України. Він закликав одразу повідомляди до поліції про зниклих безвісти рідних і знайомих.



Станом на 2 травня в Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.

Станом на 3 травня в Ірпені знайшли тіла 290 цивільних мешканців, опізнано лише 185 людей.

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