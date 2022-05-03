В Ірпені знайшли 290 тіл мирних жителів після звільнення від російських військ, - мер
Після звільнення Ірпеня від армії РФ у місті знайшли тіла 290 цивільних мешканців, опізнано лише 185 людей
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у facebook.
"Серед загиблих 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 53 людські останки. Причини їх смертей - уламкові та вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та навіть голод", - написав він.
Мер додав, що є інформація щодо 7 розстрілів мирних громадян.
"5 мирних мешканців було розстріляно у дворі багатоповерхівки на вул. Білокур та у приміщенні дитячого центру розвитку", - зазначив Маркушин.
- Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.
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