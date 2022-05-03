В Ірпені знайшли 290 тіл мирних жителів після звільнення від російських військ, - мер

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у facebook.

"Серед загиблих 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 53 людські останки. Причини їх смертей - уламкові та вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та навіть голод", - написав він.

Мер додав, що є інформація щодо 7 розстрілів мирних громадян.



"5 мирних мешканців було розстріляно у дворі багатоповерхівки на вул. Білокур та у приміщенні дитячого центру розвитку", - зазначив Маркушин.

Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.