За добу на Київщині знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів, - очільник ОВА
Минулої доби, 18 квітня, на Київщині спеціалісти знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів, а всього за весь час - 16 501
Про це повідомив очільник ОВА Олексій Павлюк.
"Безпосередньо минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти: Бучанського району: Горенка, Немішаєво, Микуличі, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качали, Стара Буда, Нова Буда, Загальці, Майданівка, Нова Гребля, Дружня, Пилиповичі. Броварського району: Русанівка, Михайлівка, Перемога, Богданівка, Залісся, Скибин, Велика Димерка. Вишгородського району: Козаровичі, Іванків, Димер, Катюжанка, Рудня, Тальська, Феневичі, Поталіївка, Димарка, Красилівка, Старі Соколи, Потоки, Ковалівка", - написав Павлюк і додав, що роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів тривають.
- Відзначимо, що на Київщині за 16 квітня піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів
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