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Війна з Росією: хроніка
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За добу на основних ділянках фронту відбулося 55 боєзіткнень, — Генштаб

12 жовтня, 2023 четвер
19:36
Війна з Росією на фото військові ЗСУ

Протягом доби, 12 жовтня, на основних ділянках фронту відбулося 55 боєзіткнень, ЗСУ успішно відбили 28 ворожих атак на різних напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

За день ворог завдав 2 ракетних та 55 авіаційних ударів по території України

А також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 7 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили  близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Удень 12 жовтня російські терористи знову завдали удару по Чорнобаївці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один житель отримав поранення.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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