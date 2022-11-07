Про це він пише у телеграмі.

Тимошенко також зазначає, що з 7 ранку 7 листопада окупанти обстрілюють село Кущове у Запорізькому районі. Він коментує, що росіяни "воюють" з цивільною забудовою.

"Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Армія безпринципних нелюдів".

16 об'єктів цивільної інфраструктури зруйновано, загинула людина, внаслідок 52 обстрілів росіян на Запоріжжі 6 листопада.

6 листопада ЗСУ вразили штаб одного з російських підрозділів у селі Басань на Запоріжжі, знищили близько 10 одиниць військової техніки та 50 окупантів.

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