За добу окупанти атакували 10 областей України: 4 загиблих, 10 поранених

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Полтавщина: вночі ворог влучив в промисловий обʼєкт. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, п'ятьох доставили в лікарню.Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 6 обстрілів.Ворог бив з АГС, мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. В Шалигинській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Внаслідок авіаудару по Середино-Будській громаді пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина: протягом дня рашисти двічі обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині: випустили з важкої артилерії півдесятка снарядів. Зачепило приватний будинок. Минулося без загиблих та постраждалих. Також агресор цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській, внаслідок чого пошкоджений приватний будинок. Люди, на щастя, не постраждали.



Вранці ворог, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарив ракетами по Кривому Рогу. Зруйновані два дачні будинки, ще 5 - понівечені. Минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область: противник завдав 104 удари по області за минулу добу, ураження зазнали 27 населених пунктів. Рашисти нанесли вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по семи селам регіону, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське. Зазнали руйнувань 13 житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Жителі громад не постраждали.

Харківщина: вчора вдень внаслідок російських обстрілів з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено кіоск, приватний житловий будинок. Загинула жінка 39 років, 16-річна дівчина отримала легке поранення. Крім того, внаслідок обстрілів села Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль. Без постраждалих.

Луганщина: ворог штурмував район Новоєгорівки. Завдані удари по Надії, Твердохлібовому та М’ясожарівці.

Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка, Кузьмине, Діброва зазнали артилерійських обстрілів з боку окупанта. За добу противник здійснив 153 обстрілів.

Донеччина: рашисти здійснили 11 обстрілів, під вогнем опинилися 8 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, села Дальнє, Дачне, Малинівка, Галицинівка та Торецьк. Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, школа, будівля шахти. Отримали поранення двоє цивільних.

Миколаївщина: вчора вдень окупанти здійснили артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 69 обстрілів, з них 5 - по Херсону. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області та територію парку в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.