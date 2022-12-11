За добу окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ
Протягом доби, 11 грудня, окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ
Про це повідомляє Генштаб.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На інших напрямках ситуація така:
- На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.
- На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.
Генштаб також повідомив, що на тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація місцевого населення та заохочення його до співпраці з росіянами за виплату в розмірі 10 тисяч рублів.
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