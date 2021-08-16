За добу понад 50 тис. українців прищепились від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 31 675 людей, завершили вакцинацію - 19 393 людини.



15 серпня працювали: 307 бригад, 1 009 пунктів; 346 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 4 722 695 людей, повністю імунізовані – 2 738 073 людини.



Всього зробили 7 460 766 щеплень.





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