За добу понад 50 тис. українців прищепились від коронавірусу
15 серпня 51 068 людей вакциновано від COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 31 675 людей, завершили вакцинацію - 19 393 людини.
15 серпня працювали: 307 бригад, 1 009 пунктів; 346 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 4 722 695 людей, повністю імунізовані – 2 738 073 людини.
Всього зробили 7 460 766 щеплень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.23Продаж 31.62
- Актуальне
- Важливе