За добу ППО уразила 15 повітряних об'єктів РФ: серед них 1 літак і 5 крилатих ракет

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.



"28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаудари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі", - йдеться у звіті Повітряних Сил.



Українська ППО, окрім 5 крилатих ракет, знищила 9 БпЛА: 7 – "Орлан-10" і 2 – невстановленого типу. На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив винищувач-бомбардувальник Су-34.



"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ", - відзначають в ЗСУ.





У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети.