За добу ППО уразила 15 повітряних об'єктів РФ: серед них 1 літак і 5 крилатих ракет
28 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 15 повітряних об'єктів російських військ
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.
"28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаудари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі", - йдеться у звіті Повітряних Сил.
Українська ППО, окрім 5 крилатих ракет, знищила 9 БпЛА: 7 – "Орлан-10" і 2 – невстановленого типу. На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив винищувач-бомбардувальник Су-34.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ", - відзначають в ЗСУ.
- У четвер, 28 квітня російські війська намагалися завдати ракетний удар по населених пунктах Одеського району. Сили ППО збили три ворожі ракети.
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