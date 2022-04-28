За добу ППО знищили 8 повітряних цілей РФ: 1 літак, 1 крилата ракета і 6 БпЛА

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.



За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА.



"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - наголосили в ЗСУ.





Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни її запаси знизились вдвічі.

27 квітня стало відомо, що американська розвідка в режимі онлайн ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням, зокрема, щодо того, куди націлені ракетні удари окупантів, це дозволяє швидко перемістити системи ППО і зберегти їх.

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