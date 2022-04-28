За добу ППО знищили 8 повітряних цілей РФ: 1 літак, 1 крилата ракета і 6 БпЛА
27 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили вісім повітряних цілей російських військ
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.
За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - наголосили в ЗСУ.
- Росія випустила по Україні 1300 ракет, від початку війни її запаси знизились вдвічі.
- 27 квітня стало відомо, що американська розвідка в режимі онлайн ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням, зокрема, щодо того, куди націлені ракетні удари окупантів, це дозволяє швидко перемістити системи ППО і зберегти їх.
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