За добу РФ втратила в Україні 650 військових, 12 танків, 2 БПЛА та гелікоптер
Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 147 470 військових, 3375 танків, 2035 БПЛА, а також 299 літаків та 288 гелікоптерів
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/147470 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3375 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9)
- артилерійських систем – 2373 (+10)
- РСЗВ – 475 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 247 (+0)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11)
- спеціальна техніка ‒ 230 (+1)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, фахівці Інституту вивчення війни ствердили, що влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.
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