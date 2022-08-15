За добу РФ втратили 200 військових, 12 танків та 1 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили близько 43 750 військових, 1876 танків, 4141 броньовану машину та 195 гелікоптерів
Про це інформує Генштаб ЗСУ.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну склали:
- особового складу - близько 43750 (+200) осіб,
- танків ‒ 1876 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,
- артилерійських систем – 985 (+5) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 195 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),
- крилаті ракети - 187 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од,
- спеціальна техніка - 92 (+1).
Також зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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