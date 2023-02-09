За добу Росія вбила двох мешканців Донеччини, семеро отримали поранення
Упродовж доби 8 лютого від російської збройної агресії загинули двоє жителів Донецької області, семеро людей отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 8 лютого Росія вбила двох мирних мешканців Бахмута, ще 5 жителів міста отримали поранення від російських атак. Також армія РФ поранила людину в Новоекономічному і мешканця Семенівки.
Павло Кириленко нагадав, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі неможливо.
- Нагадаємо, ранком Генштаб ЗСУ звітував про російські атаки 8 лютого: протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули 3 цивільні людини та ще три - знаходиться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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