За добу Росія вбила мирного жителя Донеччини, 5 людей поранені
Упродовж доби 29 березня російська армія гатила по Донеччині: через дії армії РФ загинув мешканець Часового Яру, ще 5 людей дістали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 29 березня Росія вбила мирного жителя Часового Яру, що на Донеччині, також у місті одна людина дістала поранення. Ще 4 людей поранені в Бахмуті.
Так, від початку повномасштабного вторгнення від збройної російської агресії загинули щонайменше 1437 людей, і ще 3307 дістали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосили в адміністрації.
- Нагадаємо, у середу, 29 березня, російські терористи завдали авіаудару по дитсадку в Авдіївці: люди не постраждали.
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