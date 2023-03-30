За добу Росія вбила мирного жителя Донеччини, 5 людей поранені

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 29 березня Росія вбила мирного жителя Часового Яру, що на Донеччині, також у місті одна людина дістала поранення. Ще 4 людей поранені в Бахмуті.

Так, від початку повномасштабного вторгнення від збройної російської агресії загинули щонайменше 1437 людей, і ще 3307 дістали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосили в адміністрації.