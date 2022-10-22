За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак
З початку повномасштабної війни Росія втратила на війні з Україною 67 070 особового складу, 1341 безпілотник і 270 літаків
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 67 070 (+320) окупантів
- танків - 2579 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 5266 (+8) од.
- артилерійських систем - 1653 (+5) од.
- реактивних систем залпового вогню - 373 (+1) од.
- засобів ППО - 189 (+0) од.
- літаків - 270 (+1) од.
- гелікоптерів - 243 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16) од.
- крилатих ракет - 329 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4021 (+15) од.
- спеціальної техніки - 148 (+1) од.
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