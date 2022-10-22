За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 67 070 (+320) окупантів

танків - 2579 (+6) од.

бойових броньованих машин - 5266 (+8) од.

артилерійських систем - 1653 (+5) од.

реактивних систем залпового вогню - 373 (+1) од.

засобів ППО - 189 (+0) од.

літаків - 270 (+1) од.

гелікоптерів - 243 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16) од.

крилатих ракет - 329 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4021 (+15) од.

спеціальної техніки - 148 (+1) од.