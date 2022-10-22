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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак

За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак

22 жовтня, 2022 субота
09:39
війна з Росією втрати рф

З початку повномасштабної війни Росія втратила на війні з Україною 67 070 особового складу, 1341 безпілотник і 270 літаків

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:

  • особового складу - близько 67 070 (+320) окупантів
  • танків - 2579 (+6) од. 
  • бойових броньованих машин - 5266 (+8) од. 
  • артилерійських систем - 1653 (+5) од. 
  • реактивних систем залпового вогню - 373 (+1) од. 
  • засобів ППО - 189 (+0) од. 
  • літаків - 270 (+1) од. 
  • гелікоптерів - 243 (+0) од. 
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16) од. 
  • крилатих ракет - 329 (+0) од. 
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од. 
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 4021 (+15) од. 
  • спеціальної техніки - 148 (+1) од.

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