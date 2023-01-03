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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила 750 військових, 3 безпілотники та гелікоптер

3 січня, 2023 вiвторок
08:56
війна з Росією Втрати окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 108 тис. військових, 1839 безпілотників і 270 гелікоптерів

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,
  • танків ‒ 3036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6100 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2033 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.

  • У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.

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