За добу Росія втратила 750 військових, 3 безпілотники та гелікоптер
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 108 тис. військових, 1839 безпілотників і 270 гелікоптерів
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,
- танків ‒ 3036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6100 (+7) од,
- артилерійських систем – 2033 (+6) од,
- РСЗВ – 424 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 270 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.
- У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.
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