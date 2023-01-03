За добу Росія втратила 750 військових, 3 безпілотники та гелікоптер

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року Росія втратила:

особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб,

танків ‒ 3036 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6100 (+7) од,

артилерійських систем – 2033 (+6) од,

РСЗВ – 424 (+1) од,

засоби ППО ‒ 214 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 270 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.

У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.