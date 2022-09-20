Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати ворога під час повномасштабної війни в Україні склали:

особового складу ‒ близько 54810 (+160)

танків ‒ 2216 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од.

артилерійських систем – 1323 (+10) од.

РСЗВ – 318 (+6) од.

засоби ППО ‒ 168 (+0) од.

літаків – 252 (+1) од.

гелікоптерів – 217 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5)

крилаті ракети ‒ 239 (+1)

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од.

спеціальна техніка ‒ 125 (+3)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.