За добу Росія втратила в Україні 160 військових, 4 танки, 5 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 20 вересня Росія втратила на війні в Україні щонайменше 54 810 військових, 2216 танків, 925 безпілотників і 252 літаки
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати ворога під час повномасштабної війни в Україні склали:
- особового складу ‒ близько 54810 (+160)
- танків ‒ 2216 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од.
- артилерійських систем – 1323 (+10) од.
- РСЗВ – 318 (+6) од.
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од.
- літаків – 252 (+1) од.
- гелікоптерів – 217 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5)
- крилаті ракети ‒ 239 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од.
- спеціальна техніка ‒ 125 (+3)
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.1
Купівля 40.1Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе