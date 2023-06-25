За добу росіяни 16 разів обстріляли Сумщину: є поранений
Протягом доби російські терористи здійснили 16 обстрілів по прикордонню Сумської області. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, також поранена людина
Про це 25 червня повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська та Новослобідська громади", - йдеться у повідомленні.
- У Новослобідській громаді росіяни здійснили обстріл с міномета.
- По Білопільській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів та артилерії. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств. Також був обстріл з СПГ-9.
- Також окупанти били з мінометів по Миропільській громаді. Унаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 2 житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль.
- У Шалигинській громаді росіяни здійснили артилерійські обстріли. Внаслідок одного з них пошкоджено цивільні будинки.
- Також під мінометним вогнем опинилася Краснопільська громада. У зв'язку одним з обстрілів відбулося загорання сухої трави.
- По Юнаківській громаді ворог скинув 10 мін.
Усього протягом доби у Сумській області зафіксовано 76 вибухів.
- Вночі та зранку 21 червня росіяни обстріляли Хотинську та Зноб-Новгородську громади. Протягом доби 18 обстрілів зазнало прикордоння.
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