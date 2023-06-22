Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 6 обстрілів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Постраждалих та руйнувань немає.

Сумщина: вночі та зранку росіяни обстріляли Хотінську та Зноб-Новгородську громади. Зафіксували 6 вибухів, попередньо – без наслідків. Протягом доби 18 обстрілів зазнало прикордоння. Під обстрілами були Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська громади. У Білопільській громаді пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. У Великописарівській було влучання у фермерське господарство. Пошкодження уточнюються.

Запорізька область: ворог завдав 84 ударів по 24 населених пунктах області. По Левадному та Преображенці бив авіацією, по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську здійснив 7 атак з БПЛА. З РСЗВ били по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному, здійснив 71 артилерійський обстріл Гуляйполя, Новодарівки, Левадного, Темирівців, Полтавців, Павлівки, Степового та інших прифронтових сіл.

Унаслідок обстрілів поранення отримали троє мирних жителів: 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також літня жінка в Оріхові. Наразі зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей.

Дніпропетровщина: вночі армія РФ атакувала область ракетами. У Криворізькому районі пошкоджені 10 приватних будинків у житловому секторі, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі. Постраждалих немає.

Тричі росіяни відкривали вогонь по Нікополю. До міста прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії, які пошкодили лінію електропередачі, 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: за добу окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського районів. У Вовчанську обстрілом пошкоджено будівлі ТОВ "ВП Роганський м’ясокомбінат", горіли будівельні конструкції зруйнованого цеху. Також пошкоджено житловий будинок.

Внаслідок обстрілу села Кругляківка Куп'янського району пошкоджень зазнали 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. 49-річний чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували. У селі Пильна Харківського району пошкоджено один будинок, у селі Басове Богодухівського району - 2 приватних будинки.

Луганщина: минулої доби загарбники масовано обстрілювали населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Було здійснено 94 обстріли. Під вогонь потрапили Білогорівка, Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине. Білогорівка та Новоєгорівка постраждали також від авіаційного удару.

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли 13 населених пунктів області: Костянтинівку, Авдіївку, Північне, Рай-Олександрівку, Ласточкине, Ясногірку, Новоочеретувате, Часів Яр, Нью-Йорк, Антонівку, Галицинівку, Покровськ. Пошкоджень зазнали 46 житлових будинків, господарська споруда, 2 газопроводи, 3 лінії електропередачі, автомийка, гараж, 5 цивільних автомобілів, адмінбудівля. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.



Одещина: область атакували "Shahed-136". Три знищила ППО, один влучив у складське приміщення. Постраждалих немає.

Миколаївщина: ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади та населеному пункту Куцурубської громади. Було влучання у приватний будинок, люди не постраждали.

Херсонщина: за добу противник поцілив у 22 населені пункти області. У Херсоні та Новорайській сільській громаді влучили в адмінбудівлі. Через російську агресію три людини дістали поранення.

Також триває ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. Ввечері 21 червня рівень води спав до 50 сантиметрів. Підтопленими залишаються 214 будинків у Херсоні, Благодатівці та Новогреднєвому.