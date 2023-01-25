За добу росіяни 52 рази обстріляли Херсонщину, є загиблий і 6 поранених
Упродовж доби 24 січня загарбники 52 рази вдарили по території Херсонської області, відомо про одну загиблу людину, ще шестеро отримали поранення
Про це поінформувала пресслужба Херсонської ОВА в телеграмі.
Зазначається, що 24 січня загарбники 52 рази обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та авіації. Прикметно, що тоді область також зазнала ракетних ударів.
"Херсон армія РФ обстріляла 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки," - мовиться в тексті ОВА.
Упродовж доби від російської збройної агресії загинула людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, в Генштабі зазначали, що росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.
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