За добу росіяни 52 рази обстріляли Херсонщину, є загиблий і 6 поранених

Про це поінформувала пресслужба Херсонської ОВА в телеграмі.

Зазначається, що 24 січня загарбники 52 рази обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та авіації. Прикметно, що тоді область також зазнала ракетних ударів.

"Херсон армія РФ обстріляла 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки," - мовиться в тексті ОВА.

Упродовж доби від російської збройної агресії загинула людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.