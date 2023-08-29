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Війна з Росією: хроніка
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За добу росіяни обстріляли 9 областей України: 6 людей загинуло, 15 поранено

29 серпня, 2023 вiвторок
10:22
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу, Херсон

Російські окупанти протягом доби 28 серпня атакували 9 українських областей. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 6 людей, ще 16 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 5 обстрілів області: з артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зокрема, через ворожі обстріли села Клюси Сновської громади зруйновано житловий будинок.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Попередньо, минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Внаслідок авіаудару по Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Середино-Будській громаді через обстріл пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців.

Дніпропетровщина: вчора вдень російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, а сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей, вони лікуватимуться вдома. Також пошкоджена адмінбудівля, там виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, понівечені 5 автомобілів. 

Вночі агресор обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння, чим пошкодив дах будинку та деформував газогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область: під ударом росіян опинилися 30 населених пунктів: окупанти атакували регіон з БПЛА, РСЗВ та ракетами.
Інформація про постраждалих не надходила, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв Куп'янськ, пошкоджено багатоквартирний будинок, лінію електропередач та газову трубу. Постраждалих немає. У селі Явірське Ізюмського району на території підприємства на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор на дистанційному керуванні. 

Луганщина: учора росіяни вдарили з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібовому, Білогорівці. З реактивної та ствольної артилерії обстріляв Невське. За добу ворог здійснив загалом 149 обстрілів області.

Донеччина: минулої доби під вогнем окупантів опинилися 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Богоявленка, Дорожнє, Новоукраїнка. У результаті пошкоджено 27 житлових будинків, будівлю шахти, дошкільний заклад, залізничну станцію, вантажівки та цивільні автомобілі. За доюу росіяни вюили 5 людей на Донеччині, поранили ще 4.

Миколаївщина: вчора протягом дня фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню "Град" по місту Очаків, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них 4 по Херсону. Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області, території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі. Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Крім цього, вчора зранку росіяни випустили снаряди по житловому будинку. Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї.  До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка у тяжкому стані. 

  • За добу неділі, 27 серпня, російські військові завдали ударів по десяти регіонах України. Внаслідок обстрілів 4 людини загинули, щонайменше 10 отримали поранення.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
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Запорізька область
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ракетний удар
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