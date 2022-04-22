За добу росіяни поранили 5 цивільних на Донеччині
21 квітня у Донецькій області російські окупанти поранили 5 цивільних мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Голова Донеччини знову відзначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі - досі неможливо уточнити.
"Росія вбиває цивільних! За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні Кириленка.
- Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня, сягнула 59 осіб.
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