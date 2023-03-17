За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро поранені

Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.

Упродовж доби Росія вбила двох жителів Донеччини: цивільних людей у Торецьку та Красногорівці. Поранення дістали восьмеро мирних мешканців: у Торецьку, Костянтинівці та Бахмуті.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила щонайменше 1414 жителів Донецької області, поранені - 3218.

Однак адміністрація наголошує, що дані не є остаточними: "Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".