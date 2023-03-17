За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро поранені
Упродовж доби від російської збройної агресії загинули двоє мирних мешканців Донецької області, ще восьмеро цивільних дістали поранення
Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.
Упродовж доби Росія вбила двох жителів Донеччини: цивільних людей у Торецьку та Красногорівці. Поранення дістали восьмеро мирних мешканців: у Торецьку, Костянтинівці та Бахмуті.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила щонайменше 1414 жителів Донецької області, поранені - 3218.
Однак адміністрація наголошує, що дані не є остаточними: "Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби РФ завдала по Україні 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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