Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог чотири рази обстріляв регіон. Зокрема, вдарив з артилерії та мінометів по Семенівській, Сновській та

Новгород-Сіверській громадах. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку росіяни обстріляли сім населених пунктів у Краснопільській, Хотинській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській громадах. Попередньо - без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріл ще 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області, унаслідок чого пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

Дніпропетровщина: надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району та влучила по пшеничних полях. Там сталася пожежа, вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники загасили займання. Також минулої ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення. Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область: за минулу добу військові РФ нанесли 79 ударів по 22 населеним пунктам регіону. Внаслідок обстрілу Оріхового поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставили в лікарню. Також надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі по місту Первомайський Лозівського району ворог завдав ударів БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа, яку згодом ліквідували. Минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 м². Крім цього, учора ворог з РСЗВ обстріляв Куп'янськ, а з танків смт Козача Лопань Харківського району та Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватні домівки та лінія електропередач.

Луганщина: за добу противник здійснив 159 обстрілів регіону. Вчора бив по Новоселівському та Білогорівці. Невське обстріляв з артилерії.

Донеччина: рашисти здійснили 15 обстрілів по Авдіївці, Сіверському, Торецьку, Часовому Яру, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, селах Кліщіївка, Комар, Соловйове. У результаті обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Також пошкоджено 7 житлових будинків, ЛЕП, цех шахти.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 55 обстрілів, з них 2 по Херсону, влучив у райони 26 населених пунктів області та територію ТОВ "Нібулон" у селі Козацьке.Через російську агресію 2 людини загинули, 3 - дістали поранення.