За добу у зоні ООС українці знищили 4 танка, 5 артилерійських систем і 15 одиниць броньованої техніки РФ
За добу 23 квітня в Операції об'єднаних сил українські захисники завдали втрат російським окупантам - знищили 4 танка, 5 артилерійських систем і 15 одиниць броньованої техніки
Про це повідомляє офіційний Facebook Операції об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання ОС успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, 1 бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки", - йдеться у звіті.
Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили один літак Су-25, одну крилату ракету, а також три БпЛА типу "Орлан-10".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - наголошують у звіті ООС.
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