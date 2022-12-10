Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в суботу, 10 грудня.

"Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", - йдеться у дописі.

Читайте також: Після ударів по летовищах Росії немає куди відвести свої бомбардувальники, - Фейгін

Також додається, що з метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка СМС-повідомлень абонентам мобільної мережі "Лугаком" з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

10 грудня ЗСУ знищили російського майора Олексія Боровікова, який був штурманом ворожих гвинтокрилів Ка-52.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb