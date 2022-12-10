Про це розповів російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Військові частини все розуміють, але передислоковувати, власне, нікуди. Вони можуть відвести бомбардувальники Ту, стратегічну авіацію кудись за Урал, але ж це не вирішує проблему. Тому що нема більше таких облаштованих, як у Саратовській області, під Енгельсом, летовищ зі складами, відповідним обладнанням, доведеться щось нове створювати в глибині Росії. Основні склади стратегічного й тактичного запасу розташовані в районі Уральських гір. Кудись туди треба перетягувати все, це більша відстань, за Москву, Свердловськ, Єкатеринбург, Челябинськ. Це проблема", - зауважив він.

За словами Марка Фейгіна, якщо в України з’являться дрони, які літають на 2 тис. км, то вона зможе влучати по російській стратегічній авіації.

"Що вже тоді казати про розвинені країни, про Захід, який має всі ці засоби вже давно?

Є попередня умова, про це і Байден казав, і Блінкен, і Енді Шерман, заступник держсекретаря, буквально вчора про це казав, що попередня умова може бути лише така: виводьте війська і ласкаво просимо - будь-які переговори про репарації, про мир, про безпеку, про що хочете", - зазначив він.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Російський політик Марк Фейгін також вважає, що удари по військових аеродромах стратегічної авіації в Росії довели, що "ядерний щит" РФ дуже вразливий до атак противника.

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