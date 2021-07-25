За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 71 571 людину
У суботу, 24 липня, в Україну щеплення від COVID-19 отримала 71 571 особа
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
Першу дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи. Загалом проведено 4 763 443 щеплення.
- Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що в Україні понад 3 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
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