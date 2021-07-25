За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 71 571 людину

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

Першу дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи. Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

