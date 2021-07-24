Щеплення від коронавірусу отримали 3 млн українців, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

За даними МОЗ, вже понад 3 млн людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

23 липня було щеплено 152 675 осіб. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи.

Таким чином, від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи. Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

