Щеплення від коронавірусу отримали 3 млн українців, - МОЗ
В Україні понад 3 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За даними МОЗ, вже понад 3 млн людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
23 липня було щеплено 152 675 осіб. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи.
Таким чином, від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи. Загалом проведено 4 691 872 щеплення.
- Нагадаємо, 22 липня в Україні було зафіксовано новий рекорд щеплень, за добу вакцинували 139 441 людину.
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