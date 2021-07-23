В Україні знову рекорд щеплень за добу: вакциновано майже 140 тис. людей
В Україні знову новий рекорд щеплень за добу - 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В Україні знову новий рекорд щеплень за добу. 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.
Протягом доби працювали:
- 743 мобільні бригади,
- 2 672 пункти щеплення;
- 171 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень.
- Нагадаємо, що 21 липня в Україні 120 090 людей вакциновано проти COVID-19.
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