За добу в Україні зробили 68,5 тис. щеплень від COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

Першу дозу вакцини отримали 45 597 людей, повністю імунізовані - 22 902 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 023 258 осіб. Загалом проведено 5 594 703 щеплення.



31 липня стало відомо, що понад 2 млн українців вже отримали два щеплення та повністю провакциновані від COVID-19.

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