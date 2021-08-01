За добу в Україні зробили 68,5 тис. щеплень від COVID-19
Впродовж доби, 31 липня, в Україні було зроблено 68,5 тис. щеплень від коронавірусу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
Першу дозу вакцини отримали 45 597 людей, повністю імунізовані - 22 902 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 023 258 осіб. Загалом проведено 5 594 703 щеплення.
- 31 липня стало відомо, що понад 2 млн українців вже отримали два щеплення та повністю провакциновані від COVID-19.
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