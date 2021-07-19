За добу в Україні зробили щеплення понад 37 тис. людей
В Україні за добу від COVID-19 вакцинували 37 137 людей
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані – 8 591 людина.
Протягом доби працювали 88 мобільних бригад, 124 пункти щеплення, 225 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали одну дозу – 2 667 521 людину, повністю імунізовані – 1 431 127 людей.
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