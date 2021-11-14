За добу від коронавірусу померло 50 киян. Віком від 34 років

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомив мер української столиці Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.

"447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6 874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 278 858", - наводить слова Кличка пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Уточнюється, що за минулу добу захворіли 246 жінок (віком від 18 до 92 років) та 157 чоловіків (віком від 18 до 93 років), а також 23 дівчинки (від 4 місяців до 17 років) та 21 хлопчик (від 4 до 17 років).



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Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (126 заражень), Оболонському (68) та Дніпровському (56) районах міста.

"Серед померлих: 28 жінок від 34 до 86 років та 22 чоловіки від 38 до 93 років", - зазначають у КМДА.



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Там додають, що до лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти з коронавірусом та 248 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас одужали за минулу добу 232 особи. Загалом коронавірус подолали 239 454 жителів столиці.