Пандемія COVID в Україні: за добу - 403 смерті, 4 881 ушпиталень, 14 тис. заражень
Протягом суботи, 13 листопада 2021 року, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 1 069, медпрацівників - 135, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 4 881 особу,
летальних випадків - 403,
одужало - 11 146 осіб.
Такими є дані українського Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені ранком неділі, 14 листопада.
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Понад 1 тис. заражень за останню добу медика зареєстровано в таких обласних центрах і прилеглих до них областях:
Дніпро і Дніпропетровщина - 1 630,
Харків та Харківщина - 1 050,
Запоріжжя і Запоріжчина - 1 029.
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Решта областей зі своїми адміністративними центрами мають менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом протягом суботи, 13 листопада.
При цьому слід наголосити, що Дніпропетровська область (включно з містом Дніпро) є найчисленнішим за кількістю населення регіоном України.
Київ (447) та Київщина (533) - 980 випадків.
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