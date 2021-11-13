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"У першій хвилі такого не було". У реанімації на Вінниччині розповіли особливості нинішньої хвилі ковіду

13 листопада, 2021 субота
14:00
Коронавірус

Наразі протікання коронавірусної хвороби відбувається агресивніше. Смертей стало більше

На це звертає увагу завідувачка реанімаційного відділення Жмеринської ЦРЛ, що на Вінниччині, Ірина Клокоцька, розповідає Еспресо.TV.

Наразі у відділені 84 пацієнти, 40 - на кисневій терапії, 12 в реанімації. Статистика хворих змінюється погодинно. Усі пацієнти, які перебувають у реанімаційному відділені, невакциновані.

Медики працюють цілодобово. Вночі всі, хто на зміні в реанімаційному відділені, по черзі доглядають за хворими, немає різниці, чи то лікар, чи медсестра.

Завідувачка реанімаційного відділення Ірина Клокоцька працює з ковідними пацієнтами від початку пандемії. Порівнюючи пацієнтів, відзначає, що наразі хвороба агресивніша. Смертей стало більше. У її відділені лікують 12 пацієнтів, частина з них - на СІПАП, частина - дихає від централізованого постачання кисню. А один пацієнт - під ШВЛ.

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"Ми закликаємо усіх вакцинуватися. Весь наш медичний персонал перехворів ще у першу хвилю, і ми всі щепилися. Усі пацієнти в нашому відділені невакциновані. Вік хворих - від 40 років. Це безпомічні люди, які самостійно не можуть дихати, говорити, їсти, ходити в туалет. У цю хвилю ми бачимо, що ковід протікає по-іншому. Хворі поступають вранці, а до вечора їхній стан погіршується, і вони стають важчі. Багато потребують інвазійної та неінвазивної штучної вентиляції легень. У першій хвилі такого не було", - наводить слова Клокоцької обласний Департамент охорони здоров'я Вінниччини.

Медичний персонал реанімації пам’ятає кожного свого пацієнта з COVID-19. Пригадують тих, хто помер, і тих, хто одужав. А ще розповідають історію про пацієнта, який 60 діб провів під наглядом, врешті одужав, і його виписали додому.

Головний лікар Жмеринської центральної районної лікарні Ростислав Боровський відзначає, що найбільший попит зараз на кисень.

За добу використовують до 70 балонів кисню. Минулої хвилі це було до 30. Доставляють його з різних міст України, а також позичають в колег, або ж навпаки дають їм. Роблять все для того, щоб не було перебоїв з киснем і щоб він трішки був про запас.

Боровський відзначає, що зараз набагато більше кисневозалежних пацієнтів і важких, які потрапляють у реанімаційне відділення. Тому облаштовують ще додаткові місця, які були б забезпечені киснем.

"Перше, що ми запитуємо, коли до нас потрапляють пацієнти, це те, чи вони вакциновані. Так, у нас є пацієнти й щеплені, але це поодинокі випадки, і вони не потрапляють до реанімації. Вони у нас у відділенні перебувають 5-7 днів, і виписуємо їх додому під нагляд сімейних лікарів. Ситуація із захворюваністю контрольовано важка. Свідомість людей має бути направлена на те, щоб вакцинуватися. Тоді й люди будуть більш захищені, і медики трішки розвантажаться", - наголошує Ростислав Боровський.


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реанімація
Жмеринка
Вінниччина
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