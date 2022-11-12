За добу від рук росіян на Донеччині загинуло 2 людини, ще 4 зазнали поранень

Про це інформує очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначає, що загинуло двоє людей у Бахмуті та Авдіївці. Ще чотири цивільних в області зазнали поранень.

Крім того, у Ямполі було виявлено тіла чотирьох убитих росіянами за час окупації мирних мешканців. Ще одне тіло виявили в Яровій.

Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині від рук загарбників загинуло 1200 людей, ще 2587 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі підрахувати неможливо.

11 листопада в Нацполіції повідомили, що виявили на звільнених територіях Донеччини 120 стихійних поховань.