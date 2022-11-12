За добу від рук росіян на Донеччині загинуло 2 людини, ще 4 зазнали поранень
За минулу добу, 10 листопада, від рук окупантів на Донеччині загинуло двоє цивільних, ще четверо зазнали поранень
Про це інформує очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначає, що загинуло двоє людей у Бахмуті та Авдіївці. Ще чотири цивільних в області зазнали поранень.
Крім того, у Ямполі було виявлено тіла чотирьох убитих росіянами за час окупації мирних мешканців. Ще одне тіло виявили в Яровій.
Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині від рук загарбників загинуло 1200 людей, ще 2587 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі підрахувати неможливо.
- 11 листопада в Нацполіції повідомили, що виявили на звільнених територіях Донеччини 120 стихійних поховань.
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