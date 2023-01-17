За добу від рук росіян на Донеччині загинуло двоє людей
Упродовж доби 16 січня внаслідок збройної агресії Росії на території Донеччини загинуло щонайменше двоє мирних жителів
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Упродовж доби 16 січня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Бахмуті та в Сєверному. Ще одну людину поранили.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення від рук загарбників загинуло 1309 людей, 2857 людей зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі підрахувати неможливо.
- 17 січня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські захисники відбили атаки в районах понад 20 міст і сіл та уразили 11 районів скупчення окупантів.
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