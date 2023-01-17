За добу від рук росіян на Донеччині загинуло двоє людей

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Упродовж доби 16 січня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Бахмуті та в Сєверному. Ще одну людину поранили.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від рук загарбників загинуло 1309 людей, 2857 людей зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі підрахувати неможливо.

17 січня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські захисники відбили атаки в районах понад 20 міст і сіл та уразили 11 районів скупчення окупантів.