За добу війни в Україні Росія втратила 540 військових, 10 артсистем і 5 танків, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі 216 180 солдатів, 3931 танк і 3307 безпілотників
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 216180 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3931 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5)
- артилерійських систем – 3746 (+10)
- РСЗВ – 601 (+0)
- засобів ППО ‒ 362 (+0)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 299 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7)
- крилатих ракет ‒ 1183 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 510 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
Станом на ранок 12 червня Генштаб ЗСУ зазначав, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, попри втрати, російське військо намагається наступати й покращити тактичне положення. Крім того, повідомлялося, що ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та станцію РЕБ росіян.
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