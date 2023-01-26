За добу загарбники 36 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару", - мовиться в тексті пресслужби.

Херсон окупанти обстріляли 5 разів: під ворожим вогнем опинилися житлові квартали, зокрема є влучання в будинки мирних мешканців.

"Минулої доби російська армія вбила 2 мирних людей, 5 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня у низці регіонів країни, зокрема в Києві, оголошували повітряну тривогу. Сили оборони збивали ворожі дрони.

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