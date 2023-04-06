За добу ЗСУ ліквідували 390 військових РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА й гелікоптер

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано

танків ‒ 3631 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8)

артилерійських систем – 2714 (+7)

РСЗВ – 532 (+0) од.

засобів ППО ‒ 281 (+1)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 292 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1)

спеціальної техніки ‒ 302 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що попри втрати у живій силі й техніці, ворожі війська продовжують наступати на 4 напрямках. Проте українські воїни нищать ворога і минулої доби відбили понад 60 атак, збили вертоліт й 2 безпілотники