За добу ЗСУ ліквідували 390 військових РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА й гелікоптер
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 176 тис. військових, 3631 танк, 2287 безпілотників, 306 літаків і 292 гелікоптери
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3631 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8)
- артилерійських систем – 2714 (+7)
- РСЗВ – 532 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 281 (+1)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 292 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1)
- спеціальної техніки ‒ 302 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що попри втрати у живій силі й техніці, ворожі війська продовжують наступати на 4 напрямках. Проте українські воїни нищать ворога і минулої доби відбили понад 60 атак, збили вертоліт й 2 безпілотники
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