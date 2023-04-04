За добу ЗСУ ліквідували 530 російських військових, 8 танків та 15 безпілотників
Від початку повномасштабного вторгнення РФ під час бойових дій в Україні втратила понад 175,6 тис. військових, 3627 танків та 2277 безпілотників
Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ 4 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад - 175690 (+530) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3627 (+8)
- бойові броньовані машини ‒ 6999 (+6)
- артилерійські системи – 2697 (+3)
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 280 (+0)
- літаки – 306 (+0)
- гелікоптери – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5562 (+9)
- спеціальна техніка ‒ 298 (+0)
Дані уточнюються.
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни. 1 березня бійці знищили за день 5 окупантів і сховище з боєприпасами.
3 квітня повідомлялося, що ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових, 13 дронів і танк.
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