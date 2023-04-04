Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ 4 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно становлять:

особовий склад - 175690 (+530) осіб ліквідовано

танки ‒ 3627 (+8)

бойові броньовані машини ‒ 6999 (+6)

артилерійські системи – 2697 (+3)

РСЗВ – 528 (+1) од,

засоби ППО ‒ 280 (+0)

літаки – 306 (+0)

гелікоптери – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5562 (+9)

спеціальна техніка ‒ 298 (+0)

Дані уточнюються.

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни. 1 березня бійці знищили за день 5 окупантів і сховище з боєприпасами.

3 квітня повідомлялося, що ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових, 13 дронів і танк.