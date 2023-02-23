Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3350 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24)

артилерійських систем – 2352 (+7)

РСЗВ – 471 (+0) од.

засобів ППО ‒ 244 (+1)

літаків – 299 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3)

спеціальної техніки ‒ 228 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби, 22 лютого, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.