За добу ЗСУ ліквідували 790 росіян, 16 танків й 3 безпілотники
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила щонайменше 145 850 військових, 3350 танків та 2029 безпілотників
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3350 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24)
- артилерійських систем – 2352 (+7)
- РСЗВ – 471 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 244 (+1)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 228 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби, 22 лютого, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
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