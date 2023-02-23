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Загін росіян відмовляється продовжувати наступ через провал під Вугледаром, а ЗСУ відбили 90 атак ворога, - Генштаб

23 лютого, 2023 четвер
06:49
війна з Росією російські окупанти

Через провал під Вугледаром добровольчий загін РФ відмовляється продовжувати наступ. Проте ворог все ж зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на 5 напрямках

Про це у ранковому зведенні 23 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

Жителів Нової Каховки агітують отримувати російські паспорти 

Окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. 

Так, жителям Нової Каховки, що на Херсонщині, з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

Українські воїни уразили склад боєприпасів, ЗРК й місця скупчення загарбників

Українська авіація минулої доби, 22 лютого, завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Росія зосереджена на наступі по 5 напрямках, проте ЗСУ відбили 90 атак ворога

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Проте минулої доби українські захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

Ворог завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по Україні минулої доби

Росіяни здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,  а також завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів.  Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. 

Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. 

Ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. 

Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. А також активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. 

Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки. 

Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. 

Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам’янське - Запорізької та Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також, зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

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