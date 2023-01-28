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Війна з Росією: хроніка
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За добу ЗСУ ліквідували 800 загарбників, 7 танків, літак і гелікоптер

28 січня, 2023 субота
08:41
війна з Росією танк ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 125 510 військових, 3189 танків, 293 літаки та 284 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем  – 2188 (+8) од,
  • РСЗВ – 453 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1947 (+6),
  • крилаті ракети  ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

  • Як раніше повідомив Генштаб, загарбники надалі ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак захисники відбили атаки в районах 12 населених пунктів.

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