За добу ЗСУ ліквідували 870 військових РФ, 34 крилаті ракети, 7 танків і літак
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 156 990 військових, 3448 танків, 907 крилатих ракет, 304 літаки й 289 гелікоптерів
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3448 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 6742 (+6)
- артилерійських систем – 2475 (+10)
- РСЗВ – 491 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 256 (+2)
- літаків – 304 (+1)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9)
- крилатих ракет ‒ 907 (+34)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6)
- спеціальної техніки ‒ 240 (+3)
Дані уточнюються
Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генерального штабу, за добу 9 березня Сили оборони уразили 2 логістичних центри, 6 станцій РЕБ та місця скупчення російських військ.
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