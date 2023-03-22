За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків й 2 крилаті ракети

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 3557 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8)

артилерійських систем – 2589 (+3)

РСЗВ – 509 (+2) од.

засобів ППО ‒ 272 (+2)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16)

крилатих ракет ‒ 909 (+2)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6)

спеціальної техніки ‒ 270 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ранком у Генштабі звітували, що українські воїни за добу відбили 114 російських атак, збили 15 дронів і 2 авіаракети.