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За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС

8 жовтня, 2023 неділя
23:25
Війна з Росією Запорізька АЕС

Представники української воєнної розвідки тричі здійснювали спроби звільнити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС у місті Енергодар

Про це начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов та його бійці розповіли в інтерв'ю NV.

У серпні 2022 року спецназівці ГУР здійснили операцію, перетинаючи на човнахКаховське водосховище, яке на той час ще було повноводним, в районі Енергодару.

Командир особливого підрозділу ГУР Шаман, який брав участь в операції, розповів, що їхньою метою було створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого звільнення міста та прилеглої до нього ЗАЕС.

"На момент проведення операції ГУР окупанти мали намір підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Якби їм це вдалося, Кремль міг би забезпечити тимчасово окупований Південь України та Крим електроенергією. Це могло б допомогти Москві зміцнити свою позицію у регіоні та вплинути на ситуацію в українському конфлікті", - йдеться у повідомленні.

Декілька десятків бійців ГУР рухалися на цивільних швидкохідних човнах - тоді вони ще не мали спеціальних військових плавзасобів. Досвіду проведення таких операцій спецназівці ГУР теж не мали.

Під час першої операції бійці висадилися біля Енергодару, але не змогли закріпитись. На думку командира підрозділу Шамана, їм забракло артилерійської підтримки. Пробувши на лівому березі Дніпра, спецназівці вимушено відступили під тиском переважаючих сил противника.

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"Для хлопців психологічно було складно. Адже ти вночі пливеш хвилями, вода затоплює човни, її треба вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби - і все це відбувається під вогнем супротивника", - зазначив Шаман.

Проте ГУР не залишало спроб звільнення Енергодару та ЗАЕС. Бійці ще двічі намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. В останній з цих спроб брали участь кілька сотень людей, однією з яких був Вадим Попік, командир Іноземного легіону. Він згадує, що у цих акціях брали участь навіть бійці з інших країн. Зокрема, новозеландці, які мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді та виконувати завдання.

З кожною операцією бійці ГУР набиралися досвіду, проте й окупанти ставали дедалі більш підготовленими. У момент третьої десантної висадки загарбники підвели до берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому українським спецназівцям знову не вдалося закріпитись і вони відступили.

Глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що успіху трьох енергодарських операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки.

"Однак надзавдання спецназівці виконали - росіяни так і не наважилися підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. Щоправда, призвели до цього не лише дії бійців, а й робота таємної агентури ГУР", - наголшується у матеріалі.

Також енергодарські операції відіграла ще одну роль: навчили успішній тактиці річкового та морського десантування.

Запоріжжя
ГУР
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Кирило Буданов
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