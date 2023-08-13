14-хвилинний запис бесіди з ним у неділю, 13 серпня 2023 року, розмістив український ТГ-канал "Николаевский ванек".

"Поспілкувалися про втрати, про перспективи Росії в цій війні, про ставлення місцевих жителів у Херсонській області до них (до окупантів - ред.), а також про "укронацистів" і, звичайно ж, про попереднє місце служби на базі зберігання ядерних боєприпасів", - зазначається у тексті, яким супроводжується відео.

Як наголошується, майор дуже низько оцінює підготовку свого підрозділу й каже що в його батальйоні "дуже багато відмовників (500-х)".

Українські бійці, інформує ТГ-канал, полонили Томова на лівобережжі Херсонщини, куди, як вже попередньо повідомляли українські, російські та європейські інформаційні ресурси, було здійснено диверсійно-розвідувальний рейд з підконтрольного правобережжя (за іншою версією, воїнам ЗСУ навіть вдалося закріпитися на певному плацдармі у селі Казачі Лагері).

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На 9-ій хвилині відео Томова запитують про те, як він себе відвучає у зв'язку з тим, що російські війська ведуть вогонь по мирним жителям України.

"Для чого ви вбиваєте людей, тим більше, якщо розумієте що програєте?", - запитують у Томова.

Спершу майор каже, що йому "складно" відповісти, а потім заявляє наступне:

"Це величезний біль і незрозумілість, що могло зі мною статися завдяки бездумній фанатичній політиці президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. Я не розумію, як так сталося, що світогляд людей перевернувся на усі 180 градусів, і люди, які мріяли про мирне життя, почали вбивати собі подібних. За якісь ідеї, ідеали, які не мають нічого спільного з тим, що реально відбувається".

При цьому теж 13 серпня на близькому раніше до ПВК "Вагнера" російському військовому телеграм-каналі Grey Zone було оприлюднено 24 секундне відео з майором Томовим, що людям, які спілкуються з ним українською мовою, показує на карті розташовані на лівому березі Дніпра на Херсонщині російські позиції. Датою зйомки названо 9 серпня.