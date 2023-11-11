За два дні понад 100 тисяч жителів Гази перейшли на південь, - ЦАХАЛ
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) понад 100 тисяч жителів Гази перейшли з північної частини на південну сторону за останні два дні
Про це повідомляє BBC.
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що понад 100 тисяч палестинців у Газі перейшли з півночі на південь сектора за останні два дні, оскільки були відкриті гуманітарні коридори, щоб дозволити людям тікати від боїв.
Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.
- 9 листопада США заявили, що уряд Ізраїлю погодився запровадити щоденні паузи у північній частині Сектору Гази, проте ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації в місті.
- У п'ятницю, 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази.
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