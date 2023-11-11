За два дні понад 100 тисяч жителів Гази перейшли на південь, - ЦАХАЛ

Про це повідомляє BBC.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що понад 100 тисяч палестинців у Газі перейшли з півночі на південь сектора за останні два дні, оскільки були відкриті гуманітарні коридори, щоб дозволити людям тікати від боїв.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.