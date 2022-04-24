За два місяці після вторгнення Росія в Україні вбила 7 журналістів, 8 викрала, 9 поранила, - Інститут масової інформації

Такими є дані моніторингу Інституту масової інформації, передає Еспресо.TV.



Станом сьогодні, тобто на 24 квітня 2022 року, семеро журналістів вбито під час виконання професійних обов'язків, дев'ятеро - поранено, щонайменше 15 журналістів зникли безвісти.



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"ІМІ зафіксував вісім випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. У цих випадках у полон потрапили щонайменше дев’ять журналістів. Більшість з них уже звільнено, але досі невідома доля одного з журналістів - Дмитра Хилюка, який зник на Київщині. Колеги мали інформацію, що він потрапив у полон, але область вже звільнено від окупантів, проте про місце перебування журналіста нічого не відомо", - йдеться у звіті.



Крім того, невідомою залишається доля ще щонайменше 14 журналістів з Маріуполя. ІМІ наразі не має можливості перевірити, що з колегами, тому вважає їх зниклими.





Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві); Брент Рено, документаліст і кореспондент The Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту); П'єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області). Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області); Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання). Максим Левін - фоторепортер, воєнний кореспондент, працював із багатьма міжнародними агенціями та українськими виданнями, зник 13 березня, 1 квітня знайдений вбитим Мантас Кведаравічюс, литовський режисер та документаліст, вбили у Маріуполі.

Олександр Литкін, журналіст “КNК Медіа”, загинув 13 лютого в с. Романівка внаслідок обстрілу військовосліжбовцями збройних сил рф. Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе" (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї); Сергій Пущенко, графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер і ветеран АТО, загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони. Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом) Павло Лі, актор, ведучий телеканалу “Дом”, вступив на початку війни до лав територіальної оборони, загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей. Віктор Дєдов, оператор телеканалу "Сігма" (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку). Олег Якунін, редактор запорізького сайту misto.zp.ua (загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів). Лілія Гумянова, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості загинула 19 березня унаслідок російських обстрілів Маріуполя. Юрій Олійник, оператор 24 каналу (загинув 23 березня у боях біля Попасної Луганської області). публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, загинув 24 березня у бою з російськими окупантами під Києвом. Денис Котенко, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів загинув 24 березня у бою з російськими окупантами під Києвом. Євген Баль, журналіст, письменник, волонтер, 2 квітня помер унаслідок катувань російських військових у Маріуполі. Роман Нежиборець, відеоінженер чернігівського каналу “Дитинець”, якого в селі Ягідне біля Чернігова вбили у квітні російські військові. Зореслав Замойський, його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі.

Стефан Вайхерт, журналіст данського видання Ekstra-Bladet (поранений 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл); Еміль Фільтенборг, фотограф данського видання Ekstra-Bladet (поранений 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл); Стюарт Рамзі, кореспондент британського телеканалу Sky News (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет); Гійом Бріке, швейцарський журналіст (дістав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок російського обстрілу авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі); Мар’ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва); Хуан Дієго Еррера Арредондо, американський журналіст (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ). Бенджамін Голл, кореспондент американського телеканалу Fox News (був госпіталізований з важким пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом). Андрій Цаплієнко, журналіст "ТСН. Тижня" телеканалу 1+1 (отримав 25 березня осколкове поранення під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення в Чернігівській області). Олександр Навроцький, кінооператор (отримав тяжке поранення 26 березня ноги під час знімання на Київщині під обстрілом градами).

Також серед злочинів росіян обстріли, погрози, переслідування журналістів, обстріли й захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти українських медіа, обстріли офісів медіа, вимкнення українського мовлення, блокування доступу до сайтів українських медіа в рф та окупованому Криму тощо. Крім того, щонайменше 106 регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.Протягом двох місяців з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в Києві та передмістях столиці було вбито семеро журналістів під час виконання професійних обов’язків. З них троє українських журналістів та чотири іноземних, п’ятеро чоловіків та дві жінки. Зокрема, це:Ще 14 журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов’язків.Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше дев’ятеро журналістів на Київщині, Сумщині, Миколаївщині та Чернігівщині:ІМІ зафіксував вісім випадків захоплення та викрадення журналістів російськими окупантами. Ці випадки сталися на тимчасово окупованих територіях Запорізької (Мелітополь) та Херсонської (Нова Каховка) областей. Зокрема, це викрадення журналістів та видавця газети “Мелітопольські відомості, взяття в заручники батька журналістки видання “РІА-Мелітополь” Світлани Залізецької, журналістів з Нової Каховки Олега Батурина та Олександра Гунька.Російські окупанти обстріляли 11 телевеж у восьми регіонах України: Мелітополь (Запорізька область), Київ та село Винарівка (Київщина), Харків (двічі вдарили по телевежі) та область (Ізюм), Рівне, Вінниця, Коростень (Житомирщина), Лисичанськ (Луганщина), Білопілля (Сумщина). Унаслідок російських авіаударів повністю або частково в цих регіонах зникало українське мовлення.