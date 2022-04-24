English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство За два місяці після вторгнення Росія в Україні вбила 7 журналістів, 8 викрала, 9 поранила, - Інститут масової інформації

За два місяці після вторгнення Росія в Україні вбила 7 журналістів, 8 викрала, 9 поранила, - Інститут масової інформації

24 квітня, 2022 неділя
21:45
Суспільство

За два місяці повномасштабної війни РФ скоїла 243 злочини проти журналістів та медіа в Україні

Такими є дані моніторингу Інституту масової інформації, передає Еспресо.TV.

Станом сьогодні, тобто на 24 квітня 2022 року, семеро журналістів вбито під час виконання професійних обов'язків, дев'ятеро - поранено, щонайменше 15 журналістів зникли безвісти. 

Читайте і дивіться також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

"ІМІ зафіксував вісім випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. У цих випадках у полон потрапили щонайменше дев’ять журналістів. Більшість з них уже звільнено, але досі невідома доля одного з журналістів - Дмитра Хилюка, який зник на Київщині. Колеги мали інформацію, що він потрапив у полон, але область вже звільнено від окупантів, проте про місце перебування журналіста нічого не відомо", - йдеться у звіті.

Крім того, невідомою залишається доля ще щонайменше 14 журналістів з Маріуполя. ІМІ наразі не має можливості перевірити, що з колегами, тому вважає їх зниклими.



Також серед злочинів росіян обстріли, погрози, переслідування журналістів, обстріли й захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти українських медіа, обстріли офісів медіа, вимкнення українського мовлення, блокування доступу до сайтів українських медіа в рф та окупованому Криму тощо. Крім того, щонайменше 106 регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.

Протягом двох місяців з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в Києві та передмістях столиці було вбито семеро журналістів під час виконання професійних обов’язків. З них троє українських журналістів та чотири іноземних, п’ятеро чоловіків та дві жінки. Зокрема, це: 
  1. Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);
  2. Брент Рено, документаліст і кореспондент The Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);
  3. П'єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області).
  4. Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);
  5. Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).  
  6. Максим Левін - фоторепортер, воєнний кореспондент, працював із багатьма міжнародними агенціями та українськими виданнями, зник 13 березня, 1 квітня знайдений вбитим
  7. Мантас Кведаравічюс, литовський режисер та документаліст, вбили у Маріуполі.

Ще 14 журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов’язків. 
  1. Олександр Литкін, журналіст “КNК Медіа”, загинув 13 лютого в с. Романівка внаслідок обстрілу військовосліжбовцями збройних сил рф.
  2. Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе" (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї); 
  3. Сергій Пущенко, графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер і ветеран АТО, загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони.
  4. Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом)
  5. Павло Лі, актор, ведучий телеканалу “Дом”, вступив на початку війни до лав територіальної оборони, загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей.
  6. Віктор Дєдов, оператор  телеканалу "Сігма" (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку).
  7. Олег Якунін, редактор запорізького сайту misto.zp.ua (загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів). 
  8. Лілія Гумянова, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості загинула 19 березня унаслідок російських обстрілів Маріуполя.
  9. Юрій Олійник, оператор 24 каналу (загинув 23 березня у боях біля Попасної Луганської області).
  10. публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, загинув 24 березня у бою з російськими окупантами під Києвом.
  11. Денис Котенко, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів загинув 24 березня у бою з російськими окупантами під Києвом.
  12. Євген Баль, журналіст, письменник, волонтер, 2 квітня помер унаслідок катувань російських військових у Маріуполі.
  13. Роман Нежиборець, відеоінженер чернігівського каналу “Дитинець”, якого в селі Ягідне біля Чернігова вбили у квітні російські військові.
  14. Зореслав Замойський, його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше дев’ятеро журналістів на Київщині, Сумщині, Миколаївщині та Чернігівщині: 
  1. Стефан Вайхерт, журналіст данського видання Ekstra-Bladet (поранений 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);
  2. Еміль Фільтенборг, фотограф данського видання Ekstra-Bladet (поранений 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);
  3. Стюарт Рамзі, кореспондент британського телеканалу Sky News (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет); 
  4. Гійом Бріке, швейцарський журналіст (дістав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок російського обстрілу авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі);
  5. Мар’ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва); 
  6. Хуан Дієго Еррера Арредондо, американський журналіст (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ).
  7. Бенджамін Голл, кореспондент американського телеканалу Fox News (був госпіталізований з важким пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом).
  8. Андрій Цаплієнко, журналіст "ТСН. Тижня" телеканалу 1+1 (отримав 25 березня осколкове поранення під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення в Чернігівській області). 
  9. Олександр Навроцький, кінооператор (отримав тяжке поранення 26 березня ноги під час знімання на Київщині під обстрілом градами).

ІМІ зафіксував вісім випадків захоплення та викрадення журналістів російськими окупантами. Ці випадки сталися на тимчасово окупованих територіях Запорізької (Мелітополь) та Херсонської (Нова Каховка) областей. Зокрема, це викрадення журналістів та видавця газети “Мелітопольські відомості, взяття в заручники батька журналістки видання “РІА-Мелітополь” Світлани Залізецької, журналістів з Нової Каховки Олега Батурина та Олександра Гунька.

Російські окупанти обстріляли 11 телевеж у восьми регіонах України: Мелітополь (Запорізька область), Київ та село Винарівка (Київщина), Харків (двічі вдарили по телевежі) та область (Ізюм), Рівне, Вінниця, Коростень (Житомирщина), Лисичанськ (Луганщина), Білопілля (Сумщина). Унаслідок російських авіаударів повністю або частково в цих регіонах зникало українське мовлення.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
свобода слова
цензура
журналісти
репресії
ІМІ
окупація
терор
переслідування журналістів
Читайте також:
Сергій Бубка
24 квітня, 2022 неділя
28 лютого я виїхав з України, як біженець. Моя 85-річна мама у Донецьку, - Бубка
Олексій Резніков
23 квітня, 2022 субота
Світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН, - Резніков
Іскандер М
24 квітня, 2022 неділя
За 60 км від державного кордону України Росія розгорнула пускові установки ОТРК “Іскандер-М”, - Генштаб
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.73
    Купівля 30.73
    Продаж 32
  • EUR
    Купівля 33.17
    Продаж 34.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 квітня
23:43
біженці із України на кордоні Мексики та США
З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту
23:38
Росіяни взяли у полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю та вимагають 5 тис. євро "викупу за збереження життя"
23:22
ООС ЗСУ
Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки
23:11
Сергій Марченко
Болгарія розгляне можливість закупівлі української електрики, - Марченко
22:57
У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії
22:46
Ліз Трас
Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії
22:30
Олександр Вілкул
Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул
22:19
Уряд не думає про встановлення обмеження для українських біженців - прем'єр-міністр Ірландії
22:12
Байден
"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни
22:12
окупанти танк
РФ втратила 90% найкращих десантників і 70% своїх високоточних ракет з початку повномасштабної війни проти України, - Грозєв
21:52
Великдень
"Молюся, щоб цей жах в Україні скоро закінчився": українські біженці за кордоном мріють повернутися додому
21:27
Окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині: пошкоджень зазнав коксохімічний завод, - обласна прокуратура
21:18
Від початку війни понад 5 млн людей виїхали з України, - ООН
21:03
Оновлено
Макрон переміг Ле Пен і залишається президентом Франції, - екзит-пол
20:57
Комендантська година
На Донеччині з 25 квітня зміниться час комендантської години
20:33
Коли шапочка з фольги дійсно рятує. Одеситка вціліла під час ракетного обстрілу, бо фарбувала волосся
20:13
Оновлено
Ракетний удар
Окупанти завдали 9 ракетних ударів по інфраструктурі Кременчука, - очільник ОВА
20:08
Людмила Денісова
"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова
19:58
У Маріуполі понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні, - мер Бойченко
19:44
міномети
Один загиблий, ще 6 поранено. З'явилися подробиці сьогоднішніх ударів по Чугуєву й району
19:18
комендантська година
На Луганщині змінили час комендантської години
19:14
РФ перейде на туалетний папір з каменю
19:06
нескорений Маріуполь
Міжнародний комітет Червоного христа готовий допомагати в евакуації маріупольців
19:05
У Харкові росіяни "Градами" обстріляли логістичний центр видавництва "Ранок", - гендиректор
18:55
Ексклюзив
Путін Сталін
Росія - соціально-історична злоякісна пухлина в 4 стадії. Агресор повинен зазнати стратегічної поразки, - Айзенберг
18:44
зерно пшениці
"Майже як більшовики": росіяни забирають в українців зерно й вивозять до окупованого Криму, - Центр при РНБО
18:19
Ірина Верещук
На Великдень окупанти не припинили обстріли й не дали змоги евакуювати людей із Маріуполя 24 квітня, - Верещук
18:12
Запоріжсталь
"Запоріжсталь" після призупинки відновила роботу і працює упівсили
18:08
Александр Шалленберг
МЗС України просить МЗС Австрії не робити "стратегічно недалекоглядних" заяв про майбутнє України в ЄС
17:38
Тюрма на Лонцького
Військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області РФ, – Денісова
17:37
Зі шкільних підручників РФ прибирають згадки про Україну та Київ
17:26
окупанти
Колаборанти у Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади, – селищна рада
17:11
ворожий танк
На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ
17:08
Ексклюзив
Владімір Путін
Потрібна "Москва" 2 - ще одна вагома поразка Росії, щоб показати Путіна слабаком, - Мельник
16:43
"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
16:23
Ексклюзив
Ксенія з Маріуполя
"Я мала ліхтарик у кишені і перевірила синові зіниці. Вони не реагували",  - Ксенія, що дивом врятувалася, про жах Маріуполя
16:21
обстріл
Через ворожі обстріли у Чугуєві поранено двоє дорослих і дитину, - поліція
16:02
Ексклюзив
обстріл Буча
В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, - мер Бучі про руйнування міста
16:00
російська ракета
Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри
15:54
Гаубиці AS-90
Британія передає ЗСУ гаубиці та 45 тис. снарядів до них, - Daily Express
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV